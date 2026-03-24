〈「参加費は1万6000円」「息子と娘のリストが配られて…」未婚の息子（36）の結婚相手を探すため、親の“代理婚活”会場に潜入してわかった驚きの実態〉から続く「なぜか結婚できないウチの子」に悩む親をターゲットにした新たな婚活ビジネス「代理婚活」が盛況だ。親が当人に代わって交流会に参加し、「お相手」候補の親と知り合って見合いや交際のきっかけを作る。大事な我が子に幸せになってほしい、それが参加者たちの動機だ