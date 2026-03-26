関東の鉄道54路線が「クレカ乗車」可能に小田急電鉄や東京メトロなど関東の鉄道事業者11社局は2026（令和8）年3月25日（水）、クレジットカードなどのタッチ決済による、後払い乗車サービスの相互利用をスタートしました。【かなり便利に！】これが相互直通運転での「クレカ乗車」の例です（図・写真で見る）クレジットカードなどによる運賃の後払い決済サービスは、これまでに京王電鉄、京浜急行電鉄、西武鉄道、東急電鉄、東