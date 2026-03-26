26日午前、東京・江東区にある大型マンションの一室が燃え、住人とみられる女性1人が死亡する火事がありました。警視庁などによりますと、26日午前11時すぎ、江東区東雲にある15階建てのマンションで、「部屋からすごい煙」と119番通報がありました。火はマンションの10階にある一室、およそ10平方メートルを焼き、およそ1時間後にほぼ消し止められました。この火事で、火元の部屋の住人とみられる20代くらいの女性が救助され病院