「TEACRAFT」シリーズ 第1弾は東京バーゲンマニア

「TEACRAFT」シリーズ 第1弾は

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「TEA CRAFT」シリーズ第1弾の「ストロベリー&ローズダージリン」が販売中
  • 特製のダージリンブレンドに、いちごとローズの香りを重ねた一杯だ
  • 4月5日まで「発売記念キャンペーン」を開催している
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