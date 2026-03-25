女優・宮沢りえのタトゥーが物議を醸している。宮沢は、イタリア・ミラノで開催された「ボッテガ・ヴェネタ」の2026-27年秋冬コレクションに登場。背中と胸元と腕があらわな黒いロングドレスを披露したのだが、ファッションメディアがSNSなどで公開した画像から左肩甲骨上部に“折り鶴”のタトゥーがあり、SNS上で批判の声が殺到した。 宮沢の装いは、ドレスの肩ひもが二の腕までずり下がった個性的なデザイン。だが