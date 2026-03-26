「私用のため」と書いた有給申請はなぜか却下。理由を書き直せと言われてしまった。【漫画】本作を読むブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で、個性豊かな職場の人々との日常を描くぷく子(@pukukoOL)さん。現役Webデザイナーでありながら多様な職歴を持つ彼女の作品には、「そんなことある!?」と驚かされるエピソードが並ぶ。今回紹介する『有給休暇の申請理由』は、誰もが持つはずの権利である有給休暇をめぐる“理不尽すぎる壁”を