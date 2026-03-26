【ワシントン共同】米司法省は25日、数百万ドル（数億円）相当の米国製の人工知能（AI）向け先端半導体を中国に密輸しようとしたとして、米国人2人と中国人1人が輸出管理法違反の罪で起訴されたと発表した。偽の書類を作成し、タイの会社が米企業に発注したように見せかけていた。米政府は軍事技術への転用を防ぐため、先端技術の対中輸出を規制している。連邦捜査局（FBI）幹部は声明で「外国の敵対勢力がAI分野を支配しよう