歌手の中村あゆみさん（59）が26日までにXを更新。今年還暦を迎える中村さんの年齢を感じさせない美しさが話題となっている。【動画】「想像以上にナイスバディ」と反響を呼んだ中村あゆみさんの動画中村さんは「今年、還暦60歳です5/10はNHKホールに皆んな集合してね」と呼びかけ、動画をアップ。動画内で、「私服がステージ衣装なんよ」「すぐ脱がせるのやめろw」と笑いながらもアウターの下に着ている私服姿を披露。抜群のス