上昇する家賃に悲鳴を上げる人たちの声トラックの荷台に設置されたDJブースからメロディーが流れると、マイクを握った若い男女がこのような言葉を次々と発していった。「家賃が下がれば旅行に行ける」「家賃が高くて遊びに行けない」「安くてイイ家どこにある？」「家賃を下げろ」３月14日、新宿駅東口で「家賃高すぎ。なんとかしろ！デモ」が開催。住まいの貧困ネットワークと首都圏青年ユニオンの主催によるものだ。東京23区では