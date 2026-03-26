春は出会いの季節――。今年4月から筑波大学の生命環境学群生物学類の2年生に進級される悠仁さまにも、この春から新たな出会いのご縁が生まれようとしている。筑波大学には、ほかの大学とは少し異なる“特徴な進級制度”があるという。「筑波大は学習カリキュラムがやや特殊で、一般的に『学部』と呼ばれるものを『学群』、『学科』と呼ばれるものを『学類』と呼んでいます。そのなかでも『総合学域群』は、特定の学群に所属するこ