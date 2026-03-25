アイドルグループ・日向坂46が、25日に開催された日本大学の卒業式に登場して話題となっている。【写真】全員集結！日大卒業式に登場した日向坂46日向坂46の公式Xでは、花束を持ったメンバーの集合写真とともに「日本大学さんの卒業式に日向坂46が出演させていただきました」と報告。「学生の皆さまご卒業おめでとうございます!!」と卒業生の門出を祝った。SNSでは、「日大卒業式に日向坂46!?」「まさかすぎる」「ものすごい