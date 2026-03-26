タツノコプロは2026年3月25日、俳優・松平健さんの代表的イメージである「マツケンサンバ」をモチーフにした、新規YouTubeアニメプロジェクト「マツケンアニメ」の製作委員会に参画することを発表しました。配信開始は2026年夏を予定しています。【写真を見る】【 松平健 】 「マツケンサンバ」がアニメ化へYouTube新プロジェクト『マツケンアニメ』2026年夏始動タツノコプロが放つ“令和の勧善懲悪”本プロジェクトは、幅広い