イングランド女子1部のリバプール【写真：ロイター/アフロ】THE ANSWER

なでしこジャパンがアジア杯Vを祝福 異国の名門クラブで異例の祝福

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 女子アジアカップで3回目の優勝を飾ったなでしこジャパン
  • リバプールに帰還した選手たちは、日本国旗を手にしたチームメートに祝福
  • 異国の名門クラブで受けた異例の祝福に、日本ファンから感動の声が広がった
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