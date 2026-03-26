センバツ第８日▽２回戦大阪桐蔭―三重（２６日・甲子園）西武・中村剛也内野手（４２）の長男・中村勇斗（２年）が７回の守備から一塁に入り、甲子園初出場を果たした。先頭から２者連続で一塁ゴロをさばくなど、軽快な動きを見せた。昨秋にベンチ入りしたが、途中出場の２試合のみ。今大会では背番号１７でベンチ入り、１回戦は出場がなかった。父・剛也は高校通算８３本塁打の実績を誇るが、３年夏の大阪大会決勝