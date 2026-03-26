TWICEのダヒョンが健康上の問題により当面の間、グループ活動を中断する。3月25日、所属事務所のJYPエンターテインメントは、「当社はアーティストのコンディションと公演参加の可否について慎重に議論した結果、現在は活動よりも十分な休息と回復が優先だと判断した」と公式コメントを発表した。【写真】ずり落ちそう…ダヒョン、ストラップレス姿続けて「これによりダヒョンは当面の間、回復に専念する予定であり、振り付けが可