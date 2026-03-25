元AKB48で俳優の前田敦子（34）の約14年ぶりの写真集『前田敦子写真集 Beste』（講談社）がロングランヒットを記録している。2月26日発表の「オリコン週間BOOKランキング」の写真集部門で、前田は2012年9月24日付『前田敦子AKB48卒業記念フォトブック「あっちゃん」』以来、13年5カ月ぶりに自身通算4作目の1位を獲得。ヒットの要因となっているのは、前田の大胆な脱ぎっぷりだ。今作について前田は「最後の写真集として、後悔な