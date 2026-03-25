ファミリーレストラン「サイゼリヤ」は3月24日、チキンステーキ商品2商品の販売を一時休止すると発表しました。いずれも人気商品ということもあり、ファンの間では衝撃が広がっています。【写真】販売休止が発表された「一番人気の肉料理」（グランドメニューから）一時販売休止となるのは、チキンステーキ商品「若鶏のディアボラ風」と「柔らかチキンのチーズ焼き」の2商品。販売休止の理由は、鶏肉原料の供給不足のため。