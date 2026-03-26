TVアニメ『らんま1／2』第3期の制作が決定。2026年10月より日本テレビにて放送スタート。 ”爆砕点穴” をイメージしたティザービジュアルと乱馬と良牙のアクションシーンが盛りだくさんの第1弾PVが公開された。＞＞＞ティザービジュアルやPV場面カットをチェック！（写真16点）『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作をもつ、高橋留美子先生による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化。