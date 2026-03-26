小売りの王者だったダイエーが、関東から消滅する。【貴重写真】徐々に姿を消しつつある「ダイエー」の創業店を見るイオングループの首都圏と関西のスーパー子会社再編が実施され、首都圏はUSMH、関西ではダイエーを軸に統合。関東のダイエーはイオンフードスタイル（現マックスバリュ関東）に吸収され、文字通りになくなってしまう。なお関西ではダイエーが光洋（イオンの関西地区スーパー子会社）を統合するのでこれからも残