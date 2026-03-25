3月25日の衆院予算委員会で行われた高市早苗首相（65）の訪米に関する集中審議。れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表（48）が最後に質問に立ったのだが、一連の発言の中で、小泉進次郎防衛大臣（44）が怒りをにじませる場面があった。委員長から名前を呼ばれた奥田氏は、水を一杯飲み干すと、「今日も未来世代の子どもたちが春休みなので、たくさん傍聴に来ています。すべての子どもたち、国民を貧困に陥らせない、飢え死にさせない