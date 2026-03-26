3月17日に窃盗容疑で逮捕されていたことが報じられた元タレントの坂口杏里容疑者（35）。コンビニの棚から盗んだのは、300円程度のサンドイッチ1個だった――。24日に各社が報じたところによると、東京・八王子のコンビニで万引きに気付いた店員が坂口を取り押さえ、通報を受けて駆けつけた署員が現行犯逮捕。取り調べに対して坂口は容疑を認めており、現在も勾留が続いているという。’08年の芸能界デビュー以降、実母で人気女優