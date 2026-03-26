地方で夢だったカフェを開いた女性が、たった一人の“常連客”によって追い詰められていく――。そんな相談がSNSで注目を集めている。 【画像】個人カフェに出没する「常連おじさん」 600円で4～5時間カフェに居座るおじさん 発端となったのは、SNSに投稿された地方でカフェを営む女性の相談だ。お金を貯め、ローンを組み、念願だった店をようやくオープンした。だが、あるおじさん客が店に入り浸