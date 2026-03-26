お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が25日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。心に刺さった言葉を明かした。ブラックマヨネーズ・吉田敬に「人には理解されにくくても、自分の中で大切にしているひと言」を問われ、アニメ化もされた漫画「ひぐらしのなく頃に」の中のせりふを挙げた。同作は、人口2000人足らずの村で起こる連続怪死・失踪事件をめぐるサスペンス・ミステリー。粗品が刺さっ