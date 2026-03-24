政府は24日、2027年度卒業予定の学生の就職活動について、日程のルールなどを盛り込んだ経済団体等への要請事項を取りまとめた。内定や内々定と引き換えに就職活動の打ち切りを求める行為や、学生へのハラスメントなどを行わないことも盛り込んだ。経済団体などに順守を求める。閣議後に会見した黄川田共生社会担当相は「年々、就職採用活動の早期化・長期化が進み、日程ルールの形骸化が指摘されている」と指摘し、2027年度の卒業