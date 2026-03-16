情報番組を継続日本テレビ系列は9月末で終わる情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（平日午後1時55分）の後続番組の基本内容について確認し合った。やはり情報番組になり、トーク番組などへの路線変更はない。宮根誠司氏（62）の後任MCは制作する読売テレビ（大阪）や日テレなど同系列内のアナから選ぶ。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】浴衣から白い腕を覗かせる「水卜アナ」…日テレ「女子アナ」