フジテレビでアナウンサーの退社が相次ぐ異常事態が起きている。2025年以降、自ら同局を去るアナは7人にも上り、他のキー局と比べて圧倒的に多い。“もしかしたら、エース格の井上清華（せいか）アナ（30）までもが……”と、心配する声が聞こえてくる始末である。＊＊＊【写真を見る】プールでのびしょ濡れショットも…「次に危ない女子アナ」とは？“中居問題”の影響フジの小澤陽子アナ（34）と勝野健アナ（26）が3月12