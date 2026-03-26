3月25日、大阪市内で捕獲されたシカ。府内の施設への受け入れに向け調整が進んでいます。 大阪市の横山市長が公表した、26日の午前中のシカの様子。人に慣れた様子でカメラに近寄ってきます。 注目を集めるこのシカは、25日に大阪市内で捕獲されたシカです。このシカと同一の個体かはわかっていませんが、大阪府内では、大阪市の中心部や東大阪市でシカの目撃が相次いでいました。人に慣れていることや、生駒山系に野生の