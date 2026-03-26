歌手浜崎あゆみ（47）が26日までにインスタグラムのストーリーズを更新。約3年ぶりだというコンビニエンスストアでの買い物に困惑する様子をつづった。4月から始まるアリーナツアーに向けてリハーサル中の浜崎は「通しリハーサル1日目終了しました」と伝えるとともに、「近くのコンビニへ意気揚々と入ったものの、勝手が分からず立ち尽くしています」と訪れたコンビニでの写真を公開。「コンビニ前回いつ行ったか忘れた」と思いを