【シティーハンター】 2月26日 発売 価格： 通常版 3,960円 コレクターズボックス 7,920円 サン電子は、プレイステーション 5/プライステーション 4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam用アクション「シティーハンター」を2月26日に発売する。価格は通常版が3,960円、コレクターズボックスが7,920円。