新幹線などの「指定席」を利用中、見知らぬ人物から「指定席を譲って」「席を交換して」などと言われて困惑した、という声がSNS上で度々話題になる。【写真】「指定席でも譲るべき？」新幹線の車内で…JR東海の見解は？新幹線の指定席の場合、「使用開始後の乗車券類を他人から譲り受ける行為」は旅客営業規則で禁止されており、たとえ相手が妊婦や子連れ、高齢者などであっても、指定席の交換や譲渡はNGだ。こういった「指定席」