イランサッカー連盟(FFIRI)が北中米ワールドカップのイラン代表戦をアメリカ以外で開催するように求めているなか、初戦で戦うニュージーランド代表の選手は開催地変更の場合でも応じる姿勢を示した。『ロイター通信』の報道をもとに『ザ・スタンダード』などが伝えている。4大会連続のW杯出場が決まっているイランだが、情勢面ではアメリカとの関係が極めて深刻な状況だ。グループリーグはロサンゼルスで2試合、シアトルで1試