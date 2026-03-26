「スマホの使用は1日2時間以内を目安」とする条例は、市民にどれぐらい浸透したのでしょうか？ 愛知県豊明市は、「スマホなどの使用は1日2時間以内を目安」とする条例を、去年10月に施行しました。 市は条例を踏まえ、子どものスマホの利用状況について保護者に尋ねるアンケートを2月実施し、子ども2441人の保護者から回答がありました。 それによりますと、「条例を知っている」と答えた保護者は95.9%でした。