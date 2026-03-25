千趣会の通販事業ベルメゾンは、累計販売枚数985万枚突破（2010年3月〜2025年12月末のシリーズ累計販売枚数）の汗対策インナーブランド「Salalist（サラリスト）」から、これまで難しいとされていた「吸水速乾」と「汗ジミ防止」を独自の素材開発によって同時に実現した汗ジミ軽減服「汗シミーヌ」の8商品を3月25日に発売する。ベルメゾンは、25歳〜54歳の男女1万人を対象に「汗に関するアンケート」を実施した。調査の結果、汗に