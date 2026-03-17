日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に出演する気象予報士の蓬莱大介氏（43）が、今月27日をもって卒業することを17日の番組で発表した。「『ミヤネ屋』は9月末で終了するんですけど、私一足早く3月27日でこの番組を離れることとなりました」と報告。「2011年から宮根さんとの打ち合わせなしの掛け合いの天気予報、15年させてもらいました。いろんな気象災害も経験したのでそれを次の番組に生かそうかな