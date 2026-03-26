指原莉乃が２５日、ＮＨＫで放送された「ＳＨＯＷＴＩＭＥ開幕！潜入！ドジャースタジアム舞台裏ＳＰ」に出演。ドジャースタジアムで生観戦した体験を語った。２０２４年夏に生観戦したことを、１年後の２５年１１月のＳＮＳで報告していた指原。番組では「実は行ってきました。気候が気持ちよくて、青空がバーッと抜けてて」と話すと、球場全体が見渡せるカウンターつきの部屋で、ポップコーンとビール越しの球場を撮影した写