選抜高校野球大会第98回選抜高校野球大会は26日、第3試合の三重-大阪桐蔭の試合では8回に審判団の協議で約6分試合が中断となった。1点を追う三重は、1死二、三塁から大西がスクイズを敢行。これが空振りとなり、投球は大西の右腕、捕手の防具にあたって投手の前へ転がった。この間に三塁走者が生還し、球審はセーフの判定。三重の一塁アルプスは大いに盛り上がった。しかしその後、審判団が協議に入った。協議の輪が解けて球