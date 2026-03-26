3月24日、坂口杏里容疑者が、窃盗容疑で警視庁に現行犯逮捕されていたことが報じられた。世間では、驚きの反応とともに、逮捕前のSNSでの言動を思い返す声もあがっている。「各社報道によると、坂口容疑者は17日午後、都内のコンビニで300円相当のサンドイッチ1個を盗み、現行犯逮捕されたといいます。坂口は容疑を認めており、現在も勾留中とのことです。最近は、2度めのスピード離婚が話題になるなど、相変わらず “お騒がせ