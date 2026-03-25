カッチリしすぎない革靴が欲しかったんです。もちろん、シュッとしてピカピカに磨き上げられた革靴もかっこいい。でも、普段よく穿くデニムや太めのパンツに、スニーカー感覚で気負わず合わせられる「ちょうどいい革靴」をずっと探していました。そんなぼくの目に留まったのが、REGAL Shoe & Co.（リーガル シューアンドカンパニー）の「U-Tip GTX _Dark Brown Embossed」。クラシックな顔つきなのに、中身はゴリゴリの実用派