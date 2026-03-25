フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は２５日、再びフジＨＤの株式を取得した旧村上ファンド系投資グループに対し、保有株を合意通り売却するよう要請したと発表した。投資グループに強い影響力を持つ村上世彰氏や、村上氏の長女・野村絢氏らに対し、合意に反した行為を行った場合には法的措置を取る可能性も示唆した。２５日付で投資グループに書簡を送付した。フジＨＤによると、投資グループとフジＨＤは２月３日付で