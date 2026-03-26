2019年ドラフト1位指名→2025年オフに野手登録に変更本当に“転向”1年目なのか……阪神の西純矢外野手が25日、京セラドームで行われたオリックス2軍戦に「4番・右翼」で先発出場。初回に2試合連続となるタイムリーを放った。「バケモン」「早く支配下に」とタイガースファンの興奮も止まらない。初回1死一、二塁の好機でいきなり打席が回ってきた。対するは昨季防御率2.98、119奪三振を記録したアンダーソン・エスピノーザ投