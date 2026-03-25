【Shadowverse】 サービス終了予定日時：7月1日11時 Cygamesは、Android/iOS/PC用対戦型オンラインTCG「Shadowverse（シャドウバース）」のサービス終了を発表した。終了予定日時は2026年7月1日11時。 サービス終了の詳細は、公式Xおよびゲーム内のお知らせで発表。今後のロードマップも公開される。 「Shadowverse」は同社が2016年から開発・運営