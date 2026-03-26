妻殺しの濡れ衣を着せられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、完璧な整形によって悪徳刑事・儀堂歩（鈴木亮平）になりすまして真犯人を追うサスペンスドラマ『リブート』（TBS系）。展開のあまりの速さに視聴者も驚いたようで、視聴率も絶好調。残すところ最終回（3月29日放送予定）のみとなったが、主要キャストの1人である松山ケンイチのXに異変が起きている。「松山さんは、最終回が近づくなか、突如、自身のXのアカ