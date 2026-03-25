《家ッ 大河（いぇっ たいが） 赤色担当ですローマ字表記だとYeah Taiga です！いぇあ！じゃないです！いぇっ！です！たくさん幸せな気持ちにさせちゃいます！みんなの最高更新するよ》Xでこう自己紹介したのは、6人組メンズアイドルグループ「Zavage」の家ッ 大河だ。同グループは、シンガーソングライターの大森靖子（38）が全楽曲のプロデュースを手掛ける。“最後のヤバい奴ら”をコンセプトに掲げ、5月19日に東京・Zepp