インターネット黎明期から独自の切り口で話題を届け続けてきたニュースサイト「ナリナリドットコム」が、2026年2月末をもってサービス終了していたことが明らかとなりました。現在、公式サイト上では過去記事を読むことはできず、「ナリナリドットコム 重要なお知らせ」のページのみが表示される状態となっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】掲載されたお知らせによると、同サイトは1999年の開設以来