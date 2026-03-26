韓国で生後1カ月の息子が「泣きやまない」という理由で殺害し、山中に遺棄した30代の男に懲役13年の実刑判決が言い渡された。【衝撃】生後4カ月の乳児を投げ飛ばし、顔を踏み…韓国女性の非道な蛮行3月25日、法曹界によると、大邱（テグ）地裁・刑事11部（イ・ヨンチョル部長判事）は児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法違反（児童虐待殺害）の罪で拘束起訴された30代の男Aに対して懲役13年を言い渡し、80時間の児童虐待治療プログ