自衛官募集に関する個人情報提供を巡り、提訴のため岐阜地裁へ向かう原告の弁護団と支援者ら＝26日午後岐阜市が国に個人情報を提供し、国がその情報を利用して自衛官を募集したのはプライバシー権を保障する憲法13条に違反するなどとして、高校生（18）が26日、市と国に110万円の損害賠償を求めて岐阜地裁に提訴した。自身に関する情報抹消も国に求めた。弁護団によると、個人情報を提供された当事者が提訴するのは全国で2例目。