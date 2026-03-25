"またも"逮捕報道となってしまった──元タレント・坂口杏里容疑者（35）が、コンビニエンスストアでサンドイッチを1個万引きしたとして3月17日、窃盗容疑で警視庁に逮捕されたと各社が報じた。【写真を見る】ふっくらした“激変姿”でビーサンを履きうろついていた坂口杏里容疑者。戸籍変更済みの元女性である元夫・福島さん坂口容疑者は、2013年に亡くなった女優・坂口良子さん（享年57）の娘だ。2世タレントとして活動したが