3月25日、元タレントの坂口杏里（本名・野沢瑞恵）容疑者が、窃盗容疑で逮捕されたことが報じられた。 報道によれば、坂口は東京・八王子のコンビニエンスストアで約300円のサンドイッチ1個を万引きした疑いで現行犯逮捕されたという。「店員が坂口さんを取り押さえ、駆けつけた署員に引き渡されたといいます。2013年に母の坂口良子さんが亡くなって以来、たびたびトラブルが続いていた坂口さん。2017年には、知人ホストに小遣い