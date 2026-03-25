ソニーグループ（以下／ソニー）と本田技研工業（以下／ホンダ）の合弁会社（JV）であるソニーホンダモビリティ（以下／SHM）は25日、事業方針の見直しについて声明を発表した。【写真多数】スタイリッシュでかっこいい…ホンダ新型『プレリュード』内外装＆カラーバリエーション全部見せ同社は「2022年9月の会社設立以来、ソニーとHondaの両社の技術や知見、開発力を融合し、高付加価値モビリティの開発・販売およびモビリ