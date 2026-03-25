Image: aileenchik / Shutterstock.com そ、そういうデータの見方があったか…！鳴り物入りで登場した、薄くてスタイリッシュなiPhone Air。売上が振るわず続編は出ないとか、機能追加の後継機を作ってるとか、まだまだどうなるかわからんヤツです。いろんな意味で注目されてるモデルでしょう。ところが、Speedtestなどのネットワーク品質を分析しているグローバル企業 Ooklaが、興味深いデ